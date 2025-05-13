47 yıllık kanlı terörün sonu: Ve PKK kendini feshetti

Değişen dünya dengelerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “iç cepheyi güçlendirme” stratejisi ile başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekimde İmralı’ya yaptığı çağrı ile hızlanan “Terörsüz Türkiye” hedefinde yeni bir döneme geçildi. MHP Lideri Bahçeli 22 Ekim 2024'te PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a “terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması” çağrısı yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 30 Ekim 2024'te “Sayın Bahçeli'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi” diyerek bu çağrıya destek vermişti. Ardından da DEM Parti-İmralı trafiği başladı.

28 Aralık 2024'te DEM heyeti ile İmralı’nın ilk görüşmesi gerçekleşti. Bir yandan Meclis’te turlara başlayan DEM Parti heyeti, şubatta ise Irak’a gitti. Heyetin 27 Şubat'taki İmralı ile üçüncü görüşmesinden sonra Öcalan'ın “PKK’ya fesih ve silah bırakma çağrısı yaptığı” yazılı mesajı paylaşıldı.

10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. PKK ise İmralı’nın çağrısına uyarak 5-7 Mayıs'ta fesih için kongresini topladı. Alınan kararlar dün açıklandı. Irak’ın kuzeyinde Süleymaniye ve Zap olmak üzere iki farklı alanda yapılan kongreye ilişkin 6 sayfalık bildiri dün sabah örgüte yakın Fırat Haber Ajansı üzerinden paylaşıldı. Örgüt bildirisinde, PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi, silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarının alındığı ifade edilerek, “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı” ifadelerine yer verildi.





UMUT ATMOSFERİ

Terör örgütünün açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği DEM Parti, MYK'sını topladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Kongre Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız” dedi. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, “Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, bugün artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp, barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya görebilseydi keşke. Hayırlara vesile olsun” açıklamasını yaptı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise “Son 50 yılda derin toplumsal yaralar açan bir sorunun çözümünde yeni bir sayfanın açıldığına tanıklık ediyoruz. Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz. Bir dönem kapanıyor, yeni ve umut dolu bir dönemin kapısı hepimiz için aralanıyor” değerlendirmesinde bulundu.





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Böylece 1978’de kurulan terör örgütü, 47 yılın sonunda silah bıraktı. İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve ABD dahil birçok ülkenin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Fesih kararıyla birlikte dikkatler örgütün tasfiye süreci, silahların teslimi, kadrolarının nasıl ve nerelere tahliye edileceği konularına çevrildi.

Örgütün, elindeki silahları, Irak hükümeti ve Türk yetkililerin yer aldığı özel bir komisyonun denetiminde Türkiye'ye teslim edeceği öğrenildi. Silah bırakma sürecinde teslim işlemleri Irak'ta Duhok, Amediye, Erbil, Binar, Köysancak ve Seyid Sadık vilayetlerinde gerçekleştirilecek. Buradaki silah ve mühimmat sayısı, istihbarat raporlarıyla elde edilen verilerle karşılaştırılacak.





YOL KAZASINA İZİN YOK

Bu takip sadece silahlarla sınırlı kalmayacak. PKK'nın herhangi terör eylemine girişmesi ya da TSK unsurlarının PKK kaynaklı bir şekilde zarar görüp görmediği de takibe alınacak. Bu nedenle örgütün kontrolündeki sahalara yerleştirdiği antipersonel taşıyıcı mayın, tuzaklama ile kurulmuş düzenekleri temizlemesi gerekecek. Bunlar da yakın takibe alınacak.

Silahlar bırakıldıktan sonra örgüt unsurlarının teslim olma süreci başlayacak. Suça karışmamış olanlara af ya da kısmi af sağlanacak. Suç işleyenler ise yargılanacak. Üst ve orta kademe yöneticiler içinde suç işlediği tespit edilenler de yargılanacak. PKK'nın tepe kadrosu ise hayatlarını devlet gözetiminde, Avrupa ülkelerinde geçirecek.





KAMPLAR DAĞITILACAK

Terör örgütünün ana karargahı olan Erbil ve Süleymaniye arasında yer alan Kandil başta olmak üzere Gara, Metina, Zap, Hakurk, Avaşin-Basyan, Haftanin ve Sincar kampları silah bırakmanın ardından Irak hükümetinin gözetiminde, TSK denetiminde tamamen boşaltılacak. Buradaki tüm silahların teslim edilmesinden sonra kamplar dağıtılıp içlerindeki ana yapılar yıkılacak.





AVRUPA KANADINA TASFİYE

Avrupa'daki PKK varlığı da bitecek, terör örgütünün Avrupa ülkelerindeki şebekesi dağıtılacak. Bu arada silahlı suça karışan unsurların devlete teslim edilmesi sağlanacak. Örgütün silahlı olmayan kanadında faaliyet yürüten unsurları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi suçlara bulaşmadılarsa üçüncü bir ülkede yaşamlarını sürdürebilecek. Örgütün Avrupa'daki legal yapılanmasına ait mal varlıkları da dağıtılacak.



