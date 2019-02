51 şehirde ittifak

Cumhur İttifakı’nın ortakları AK Parti ve MHP, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında aday belirleme çalışmalarının sonuna gelerek dün listeleri YSK’ya (Yüksek Seçim Kurulu) teslim etti. İttifakın kapsamı 51 şehre yükseldi. 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterecek.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP arasında günlerdir süren ittifakı genişletme müzakereleri dün listelerin il ve ilçe seçim kurullarına verilmesinin son saati olan 17.00’ye kadar sürdü. Bu doğrultuda listelerde değişikliğe gidilerek Cumhur İttifakı'nın kapsamı 51 şehre çıktı. Büyük Birlik Partisi de (BBP) 30 büyükşehirde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nı destekleyecek.

Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan

AK PARTİ 3, MHP 16 ADAYINI ÇEKTİ

Uzlaşma kapsamında AK Parti, 3 büyükşehir, 4 ilde MHP’nin adayını destekleyecek. MHP de aday çıkarmayarak AK Parti’ye 27'si büyükşehir 44 ilde destek verecek. Bu kapsamda Osmaniye'de aday çıkarmayan AK Parti, Iğdır, Kars ve Kırklareli olmak üzere toplamda 4 ilde MHP'nin adayına destekleyecek.

Erdoğan'ın memleketi Rize'de aday çıkarmayan MHP de Bolu, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş, Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak'ta adayını geri çekti

HDP'YE KARŞI BİRLİK

İttifak özellikle HDP’ye karşı genişletildi. Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis ve Tunceli’de HDP'ye karşı Cumhur İttifakı tek adayla yarışa girme kararı aldı. MHP bu nedenle söz konusu illerdeki adaylarını geri çekti. Aynı taktik doğrultusunda AK Parti de Doğu Anadolu'da Iğdır ve Kars'ı MHP'ye bıraktı.

LİDERLERE JEST

İttifakta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de iki parti de karşılıklı jest yaptı. AK Parti Osmaniye'de, MHP ise Rize'de aday çıkarmadı.

Cumhur İttifakı ilçe bazında da önemli işbirliğine gidiyor. Bu kapsamda AK Parti 90 civarında ilçede MHP’nin adayını destekleyecek. MHP de aday çıkarmayarak AK Parti’ye 430 civarı ilçede destek verecek. Liderlerin doğum yerlerinde jest yapan AK Parti ve MHP jesti sembolik ilçelerde de sürdürdü. Türklere Anadolu’nun kapısının ilk açıldığı yer olan Bitlis’in Ahlat ilçesi AK Parti’ye bırakılırken, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı ve yönetimi halen MHP’de olan Bilecik’in Söğüt Belediyesi ise MHP'ye bırakıldı.

Yardımcılık formülü

AK Parti ve MHP'nin çekildiği illerdeki adayların durumu da önümüzdeki günlerde değerlendirilecek. Bu çerçevede kulislerde buralarda kazanılması halinde çekilen belediye başkan adayına ‘yardımcılık’ formülü üzerinde duruluyor. Öte yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) de 30 büyükşehirde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı’nı destekleyecek. Büyükşehir dışındaki Osmaniye ve Rize’de aday göstermeyecek olan BBP, ayrıca Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli’de belediye başkan adayı çıkarmayacak.

Ortak listeye kombin ayarı

Cumhur İttifakı'nın 51 ile genişlemesi belediye meclis üyesi aday listelerine de yansıdı. AK Parti ve MHP, ortak listeler çerçevesinde siyasi kombin yaptı.

Yerel seçimlere doğru yaklaşırken YSK'nın seçim takvimi de işliyor. Dün partiler aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. 31 Mart'a Cumhur İttifakı çatısı altında girmeye hazırlanan AK Parti ve MHP'de ittifak için çalışmalar tamamlandı. Hafta sonundan beri yoğun mesainin yürütüldüğü iki partide de il başkanları tek tek aranarak listelerin teslim edilip edilmediğinin teyidi soruldu. İttifak işbirliği 51 şehire yayılırken, Cumhur İttifakı'nda büyükşehirler de dahil ittifak yapılan illerde belediye meclis üyeliklerinde ortak liste ile seçime girme kararı alındı.

Belediye meclis üyelikleri için sunulan ortak listelerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ‘siyasi kombin’ formülü esas alındı. Bu formüle göre, AK Parti'nin listelerinden MHP'li isimler seçilecek yerden aday gösterildi. MHP'nin destekleneceği belediyelerde de AK Parti'li isimler kazanılacak yerden MHP'nin listesinden seçime girecek.

Söz konusu ittifak şehirlerinde iki partiden de en az beş isme karşılıklı olarak listelerde yer verildi.

Tabanda da uyum

Cumhur İttifakı liderleri Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin zirvede yakaladığı uyum, seçim sürecinde AK Parti ve MHP tabanına da yansıdı. Aday listeleri dün seçim kurullarına sunulurken Cumhur İttifakı kapsamında belirlenen belediye başkan adayları ocaktan beri her iki parti teşkilatlarının ortaklığında sahada ter döküyor. Sahada liderlerin önemli seçim çevreleri için görevlendirdiği kurmaylar eşgüdüm halinde birlikte çalışıyor. AK Parti ve MHP’li heyetlerin seçmenle buluşacakları ortak organizasyonlar hazırlanıyor. Söz konusu organizasyonlara her iki partinin heyetleri birlikte katılırken hem halka hem de tabana birlik, beraberlik mesajlarının yanı sıra, uyum içinde nasıl çalışılacağı gösteriliyor. Her iki taraf da partiye değil, Cumhur İttifakı’nın adayına oy istiyor. Bu mesajların yanı sıra ittifakın siyasi birlikle sınırlı olmadığı, devletin ve milletin bekası için birlikte hareket edildiği anlatılıyor. İki parti de 9 maddelik Cumhur İttifakı Genelgesi'ne uygun hareket ediyor. Sahada işbirliğinin seçimle sınırlı olmadığı vurgulanıyor.

29 il CHP’ye 21’i İP’ye

CHP’nin başı çektiği İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin desteklediği, HDP'nin de el altından destek verdiği Millet İttifakı'nda da listeler sunuldu. CHP ile İYİ Parti, 30 büyükşehirin 23'ünde ve 51 ilin 27'sinde uzlaşma sağladı. İşbirliği kapsamındaki 22 büyükşehirin 13'ünde CHP, 10'unda ise İYİ Parti aday çıkaracak. İşbirliği çerçevesinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ'da CHP, Balıkesir, Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da ise İYİ Parti başkan adayı gösterecek. Geriye kalan 8 büyükşehir ve 24 ilde her parti kendi adayını çıkaracak. CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterecek. Millet İttifakı'nda belediye meclis üyelerinde her parti kendi listesi ile seçime girecek.

