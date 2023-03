5'li Masa toplandı: Gündem Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıtması, cuma günü Türkiye’nin gündemine oturdu. Akşener’in sert sözleri muhalefette şok etkisi oluşturdu. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz 6-7 Şubat depremleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek gündemi. Erdoğan, depreme dair alanında Türkiye’nin ileri gelen akademisyenleri ile Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nda bir araya geldi. Yedi saat süren toplantıya 110 bilim insanı katıldı. Akademisyenler TRT Haber’e konuştu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm konuşmacıları can kulağıyla dinlediğini belirterek, “Farklı farklı alanlardan uzmanlar, hocalarımız risk azaltma konusunda neler yapılabileceğini, ülkemizin afetlere karşı nasıl önlemler alabileceği konusunda farklı farklı konularda görüşlerini dile getirdiler. Bu çok önemliydi” dedi. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise Cumhurbaşkanı’nın yoğunluğuna rağmen hocaları dikkatle dinlediğini belirterek, “Cumhurbaşkanı 110 kişiyi 5’er dakika dinledi ve ‘6 Şubat’ın Türkiye’de bir milat olacağını’ söyledi. Cumhurbaşkanı’nın kullandığı kelimeler ve cümleler de biz afet yönetimi uzmanlarının yıllardır hayalindeki kavramlardı” ifadelerini kullandı. İTÜ’den emekli akademisyen Prof. Dr. Okan Tüysüz de toplantıda alınan notların dikkate alınacağına dair inancının tam olduğunu söyleyerek, “Depremle ve afetle ilgili uygulamadan gelen bilim insanları görüşlerini bildirdiler. Bunların hepsi not alındı ve daha sonra gerekli önlemlerin alınacağına dair Sayın Cumhurbaşkanının da Bakanların da açıklamaları oldu” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okay Aksoy ise yaşanan depremlerin toplumda farkındalık oluşturduğunu açıkladı. Aksoy sözlerine devam etti: “Bugün Türkiye için umut tohumları atıldı. Şunu da fark ettim ki ben mesleki olarak madencilik sadece madencilik değilmiş bir ülke için özellikle yer altı madenleri adına stratejik bir sektörmüş.” Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koçak afet yönetiminde toplumsal katılımın önemine vurgu yaparak, “Çok uzun süren bir toplantı oldu. Açıkçası bu toplantıdan umutluyuz. Her türlü çalışma fayda getirecektir, tabii ki bu uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde çok dikkatli adım atmak gerekiyor. Halkın da katılmını sağlamak gerekiyor” dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serhat Başdoğan da yapılan sunumlardan akademisyenlerin de istifade ettiğine özellikle vurgu yaparak, “Tek tek akademisyenler dinlendi. Çok farklı şeyler dinledik, ben açıkçası bilmediğim birçok şeyi bugün duydum. Bildiğimiz birçok şeyi de farklı görüyormuşuz. Bu çok önemli bilim insanları arasında” ifadelerini kullandı.