5'li Masa toplandı: Gündem Akşener

Karamollaoğlu (sağda), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu (solda) karşıladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart'ta GİK üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası zehir zemberek sözlerle Altılı Masa'dan çekildiğini ifade ederek, siyasi arenada yeni bir dönemin kapısını araladı.
Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadeleriyle Altılı Masa!dan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dikte edildiğini belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'göreve gelin' çağrısında bulundu.
Masa bir eksikle yeniden toplanıyorKemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını zehir zemberek sözlerle ifade ederek Altılı Masa'dan çekildiğini duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi yeniden görüştü.
Millet İttifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, altılı masanın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirmek üzere, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Karamollaoğlu, parti genel başkanlarını kapıda karşıladı.