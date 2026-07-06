65 milyar liralık vaat sele kapıldı

Megakent İstanbul’un altyapısı alarm veriyor. Rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılında “65 milyar liralık yatırımla İstanbul'u su baskınlarından kurtardık” söylemiyle kamuoyuna sunduğu altyapı propagandası, önceki günkü sağanakta çöktü. Kentin birçok noktası kısa sürede göle döndü.

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Sağanak esnasında, "Sorun çözüldü" denilen birçok ilçede yeniden su baskınları meydana geldi. Beşiktaş'ta göle dönen Çırağan Caddesi’nde 1 kişi ölümle burun buruna geldi. Beyoğlu Karaköy'de cadde ve iş yerlerini su bastı. Üsküdar'da Harem Sahil Yolu ile Sahaflar Çarşısı sular altında kaldı, milyonluk zararlar oluştu. Şişli, Kağıthane, Fatih, Esenler ve Sultangazi'de de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı ve ulaşım aksadı.

SORUN ÇÖZÜLDÜ DENİLMİŞTİ

İmamoğlu, 2023 yılında yaptığı açıklamada, 2019'dan itibaren altyapıya 65 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Beşiktaş, Üsküdar, Beyoğlu, Kadıköy, Sarıyer, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Fatih'te 143 noktada kronikleşen su baskını sorununun çözüldüğü öne sürülmüştü. İSKİ eliyle binlerce kilometre içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattı döşendiği, 98 derenin ıslah edildiği, yeni arıtma tesisleri ile tünellerin hizmete alındığı iddia edildi. CHP’li İBB yönetimi, söz konusu yatırımları seçim döneminde en önemli icraat başlığı olarak öne çıkarttı ancak önceki gün yaşanan sağanak, İstanbul’un parasının çarçur edildiğini, doğru düzgün bir altyapı çalışması yapılmadığını gözler önüne serdi. "Kronik su baskınlarını çözdük" denilen ilçelerde tekrar aynı görüntülerin yaşanması, milyarlarca liralık altyapı harcamasına ilişkin soru işaretlerini büyüttü.







