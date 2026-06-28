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9 vekil savunma verecek

9 vekil savunma verecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0028/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettiği dokuz milletvekiline ilişkin dosyalar önümüzdeki hafta YDK gündemine alınacak. Disiplin süreci kapsamında milletvekillerinden savunmaları istenecek. Savunmaların tamamlanmasının ardından YDK’nın dosyalarla ilgili kararı temmuz ayının ortalarında ya da ay sonuna doğru vermesi bekleniyor. Parti kulislerinde dokuz milletvekili hakkında kesin ihraç kararı çıkacağı değerlendirmesi yapılıyor. İhraç kararlarının ardından söz konusu milletvekillerinin nasıl bir siyasi yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.




#CHP
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