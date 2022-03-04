ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'ye geldi

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına Erbakan Hoca'nın sözleriyle yanıt: Numaracı CHP adam mı aldatıyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yıl dönümünde yaptığı konuşmanın arkasına, Erbakan'ın efsane haline gelen sözlerinin eklendiği video paylaşım rekoru kırıyor.Merhum Erbakan'ın o konuşmasında, 'Bak bak bak, nasıl öz Türkçe konuşuyor görüyor musunuz? Ne kadar entelektüel adam bu ya? Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen” demişti.