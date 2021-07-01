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ANKARA

Adalet Bakanı Gül: Hayvanları mal değil can olarak gören kanun teklifi önemli bir adım

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Yasası teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Gül: Hayvanları mal değil can olarak gören kanun teklifi önemli bir adım
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"Hayvanları mal değil can olarak gören kanun teklifi önemli bir adım"

Gül, kanun teklifiyle ilgili Twitter'daki açıklamasında, "Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım." dedi.

Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Bakan Gül, "Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

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