Adalet Bakanı Gül: Hayvanları mal değil can olarak gören kanun teklifi önemli bir adım AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Yasası teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım" dedi.

Haber Merkezi 01 Temmuz 2021, 20:18 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2021, 20:29 AA