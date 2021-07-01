Adalet Bakanı Gül: Hayvanları mal değil can olarak gören kanun teklifi önemli bir adım

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"Hayvanları mal değil can olarak gören kanun teklifi önemli bir adım"

Gül, kanun teklifiyle ilgili Twitter'daki açıklamasında, "Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım." dedi.

Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Bakan Gül, "Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Hayvanları mal değil can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun. REKLAM July 1, 2021

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