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Adıyaman'da oğluna engel olmak isteyen baba silahla kazara vuruldu

Adıyaman'da oğluna engel olmak isteyen baba silahla kazara vuruldu

13:4420/06/2025, Cuma
IHA
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Adıyaman'da oğluna engel olmak isteyen baba silahla kazara vuruldu
Adıyaman'da oğluna engel olmak isteyen baba silahla kazara vuruldu

Adıyaman'da, çıkan tartışmaya silahla gelen oğluna engel olmak isteyen baba, silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2132 Sokak içerisinde yakılan ateşin dumanından rahatsız olan iki komşu arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma esnasında M.Y., isimli kişi, eve girip evden tabancayı getiren oğlu M.S.K'ya engel olmak istedi. Bu sırada M.S.K'nın elinde bulunan tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, M.Y'ye isabet etti. Babasını kazara vuran M.S.K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken M.S.K., ile kavga olayına karıştığı belirtilen M.K., ile A.K., isimli şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.




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