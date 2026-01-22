Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Muğla’da yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, yurt dışına kaçacağı sırada Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Dayanık hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunur.
Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isterken Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Dayanık, gözaltına alındıktan sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Dayanık’ın buradan İstanbul’a götürülmesi bekleniyor.
Adnan Oktar suç örgütünün önemli isimlerinden birisi olan Serdar Dayanık hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.