Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Afganistan uyruklu firari hükümlüyü parmak izi yakalattı

Afganistan uyruklu firari hükümlüyü parmak izi yakalattı

22:1623/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
12 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
12 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimde yasa dışı şekilde yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın parmak izi eşleşmesinden, hakkında 3 ayrı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken jandarma tarafından yakalanan ve yapılan parmak izi araştırmasında 3 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu firari A.R. (33), tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenci köyünde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu A.R.’yi yakaladı. Teslim edildiği Edirne Geri Gönderme Merkezi’nde yapılan parmak izi eşleştirmesi sonucunda A.R.’nin Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma’, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası’nca ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla firari olarak arandığı belirlendi. A.R., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





#Hapis
#Edirne
#Parmak İzi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura listesi ve sorgulama ekran