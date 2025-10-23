Afganistan uyruklu firari hükümlüyü parmak izi yakalattı

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenci köyünde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu A.R.’yi yakaladı. Teslim edildiği Edirne Geri Gönderme Merkezi’nde yapılan parmak izi eşleştirmesi sonucunda A.R.’nin Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma’, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası’nca ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla firari olarak arandığı belirlendi. A.R., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.