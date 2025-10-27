'Aile Yılı' indiriminden 662 bin 499 vatandaş faydalandı

Foto: Arşiv.
Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri aileler, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtu, bu kapsamda 2025'in ilk 9 ayında 662 bin 499 vatandaş indirimden faydalandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Hava Yollarının (THY) 'Aile Yılı' kapsamında 3 kişi ve üzeri ailelere sağladığı indirimden 662 bin 499 kişinin yararlandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Türk Hava Yollarının avantajlı biletleriyle, ailelerimiz gökyüzünde de birlikte. 'Aile Yılı'nda 3 kişi ve üzeri aileler, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçuyor. 2025 yılının ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşımız faydalandı"
denildi.
