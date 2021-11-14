AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ​50 bin sandık görevlisini tek tek ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da başlattığı ‘Sandık Tamam’ kampanyasıyla, İstanbul’daki 31 bin sandıktaki AK Parti’nin sandık görevlilerini evinde ziyaret edecek. Kampanya kapsamda bugüne kadar yaklaşık 50 bin sandık görevlisi evinde ziyaret edildi, ziyaretlerin ay sonu itibariyle tamamlanması planlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, teşkilatın başlattığı çalışmaya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi verdi.

. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, teşkilatın başlattığı çalışmaya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi verdi.

10.5 MİLYON SEÇMENE ULAŞILACAK

Kabaktepe, “İstanbul’da 31 bin sandık var. Bu sandıklarda bizim 69 bin görevlimiz bulunuyor. Bizler, teşkilat olarak bu sandık görevlilerimizi evlerinde ziyaret ediyor, kendilerine bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yaklaşık 50 bin sandık görevlimizi evinde ziyaret ettik, ay sonuna kadar ziyaretleri tamamlamayı hedefliyoruz. Sandıklardaki görevlilerimiz 2023’teki seçime kadar görevli olduklarda bulunan seçmenlerle tek tek iletişime geçecek, partimizin politikalarını, hizmetlerini ve vizyonunu anlatacaklar. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan 10.5 milyon seçmene ulaşacak, onlara dokunacağız” dedi.

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2023 AK PARTİ’NİNDİR

Güncel siyasete ilişkin de açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Muhalefet iyi, kötü ve çirkini oynuyor. Oy uğruna milli ve manevi değerlerimize bile sahip çıkamıyorlar. Muhalefetin bazı temsilcileri de sanki seçim kazanmış gibi konuşmalarını ve davranışlarını şekillendiriyor. Geleceği tasarlayan adres AK Parti’dir. Şunu belirtmek isterim, 2023’ün galibi AK Parti’dir, 2023 seçimlerinin Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. 2023 seçimlerini AK Parti’den alacak bir parti henüz Türkiye’de kurulmamıştır” ifadelerini kullandı.