AK Parti seçim kampanyası için kolları sıvadı: Ajanslarla yoğun görüşmeler sürüyor

AREDA \"Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz\" diyerek seçmene açık uçlu soru da yöneltti.

Bu tabloya göre son bir yıl içinde oyunu en fazla arttıran partinin Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi olduğu görülüyor.

Küçük ve yeni kurulan partiler içinde oyu yüzde 1’in üzerine çıkan üç parti Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi ile Zafer Partisi oldu.

Pek çok anket firması tarafından yüzde 20'lere kadar çıkartılan İYİ Parti'nin yüzde 11,0 seviyesinde kaldığı görüldü.

Areda Survey'in 23-27 Ağustos 2022'de 26 ilde toplam 2000 kişiyle yaptığı ankette \"Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz\" sorusu soruldu.

Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Areda Survey 2023 seçimi için vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Areda yaptığı son ankette, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna da yanıt aradı. Erdoğan'ın tek başına alacağı oyun yüzde 47,9 düzeyinde olduğu görüldü. Areda, "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna da yanıt aradı. Katılımcıların yüzde 36,6'sı AK Parti derken CHP yüzde 24,4'le ikinci parti olduğu görüldü. İYİ Parti'nin oylarında düşüş olduğu gözlemlendi. İşte Areda Survey'in yaptığı son seçim anketi ve dikkat çeken sonuçlar...

