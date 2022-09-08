Gündem AK Parti seçim kampanyası için kolları sıvadı Ajanslarla yoğun görüşmeler sürüyor
POLİTİKA

AK Parti seçim kampanyası için kolları sıvadı: Ajanslarla yoğun görüşmeler sürüyor

AK Parti, 2023 seçimlerinde yol haritasını belirleyecek çalışmalarına hız kazandırdı. Bu çerçevede Tanıtım ve Medya Başkanlığı ajanslarla görüşerek detaylı raporlar hazırlanıyor. AK Parti’nin seçim kampanyasını emanet edeceği ajansı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek.

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Haber Merkezi İHA
AK Parti seçim kampanyası için kolları sıvadı: Ajanslarla yoğun görüşmeler sürüyor
Arşiv

AK Parti Teşkilatı, 2023 seçimleri için sahaya indi. Anketler ve mitinglere katılım oranları çalışmaların en önemli kriterleri olarak belirlendi.

Detaylı rapor hazırlanıyor

  • AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı seçim kampanyası için kolları sıvadı. Bu çerçevede 5-6 ajansla görüşmeler sürdürülüyor, detaylı bir rapor hazırlanıyor.

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak raporlar seçim kampanyası için belirleyici olacak. 2023 seçimlerinde nasıl bir kampanya yürütüleceği, hangi ajanslarla çalışılacağına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir buçuk aylık süreç sonrasında karar verecek.

AK Parti kaynakları şu anda 5- 6 ajansla görüşüldüğünü ifade ederken, seçim kampanyasında slogan, seçim müzikleri, kısa filmler, tanıtım filmleri ve billboardlardaki çalışmaların yer alacağı öğrenildi.

AK Parti’den Asya zirvesi
GÜNDEM
AK Parti’den Asya zirvesi

Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
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2023 seçimlerine 9 ay gibi az bir süre kalırken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.
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Areda Survey'in 23-27 Ağustos 2022'de 26 ilde toplam 2000 kişiyle yaptığı ankette \"Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz\" sorusu soruldu.
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Türkiye genelinde AK Parti yüzde 36,6 ile açık ara önde.
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AK Parti 36,6 ile birinci parti olurken CHP'nin uzun yıllardır aldığı yüzde 24'lük payı muhafaza ettiği görülüyor.
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Pek çok anket firması tarafından yüzde 20'lere kadar çıkartılan İYİ Parti'nin yüzde 11,0 seviyesinde kaldığı görüldü.
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MHP de 10,4 ile İYİ Parti'den sonra 5. sırada yer aldı.
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Yeniden Refah Partisi'nin ise MHP'den sonra yüzde 1,6 ile 6. sırada yer aldı.
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2018 genel seçimlerine göre HDP'de radikal bir düşüş veya yükseliş gözükmüyor.
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Cevaplar grafiğe bu şekilde yansıdı.
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Küçük ve yeni kurulan partiler içinde oyu yüzde 1’in üzerine çıkan üç parti Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi ile Zafer Partisi oldu.
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Diğer partilerin oy oranı yüzde 1’in altında kaldı.
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Bu tabloya göre son bir yıl içinde oyunu en fazla arttıran partinin Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi olduğu görülüyor.
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AREDA \"Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz\" diyerek seçmene açık uçlu soru da yöneltti.
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Cumhurbaşkanı Recep <br>Tayyip Erdoğan yüzde 47,9 oy alarak açık ara ön plana çıkan isim oldu.
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Mansur Yavaş’ın oy oranı yüzde 22,2 düzeyinde gözüküyor.
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Onu takip eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 15,2
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Geçen yıl yapılan araştırmalarda Yavaş’tan sonra <br>ikinci isim olarak zikredilen Ekrem İmamoğlu bugün kamuoyu nezdinde neredeyse denklemden çıkmış <br>gözüküyor.
Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Areda Survey 2023 seçimi için vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Areda yaptığı son ankette, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna da yanıt aradı. Erdoğan'ın tek başına alacağı oyun yüzde 47,9 düzeyinde olduğu görüldü. Areda, "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna da yanıt aradı. Katılımcıların yüzde 36,6'sı AK Parti derken CHP yüzde 24,4'le ikinci parti olduğu görüldü. İYİ Parti'nin oylarında düşüş olduğu gözlemlendi. İşte Areda Survey'in yaptığı son seçim anketi ve dikkat çeken sonuçlar...

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