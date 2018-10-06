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POLİTİKA

AK Parti'den McKinsey açıklaması

McKinsey ile sözleşme yok ödeme yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin devam eden Kızılcahamam kampında "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın önemli açıklamalar yapacak" dedi. Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın McKinsey tartışmalarına son noktayı koymasına ilişkin ise, "Cumhurbaşkanımız ilgili kurumların yerli danışmanlık şirketlerinden bu desteğin alınması prensibini söyledi. Kendisinin genel hassasiyeti, Türkiye'de yapılabiliyorsa kendi firmalarımız ile bunun yapılmasıdır. Spekülasyona açık değil. Herhangi bir sözleşme yok, ödeme yapılmıyordu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 5-7 Ekim'de Kızılcahamam'da gerçekleştiriyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

  • "AK Partili olmak, aday adaylarının tutumlarının nasıl olması gerektiğine dair hatırlatmalar yapılmıştır. Bu konuda müsamaha göstermiyoruz. Mahir Ünal Bey, çeşitli kampanyalarla ilgili bilgi verdi. AK Parti'nin kampanya hafızası konusunda bilgiler verildi. Naci Bostancı, TBMM'deki değerlendirmeler konusunda bilgi vermiştir. AK Parti yeni dönemde çok büyük misyon üstlenmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişler Bakanı Çavuşoğlu tarafından güvenlik konusunda sunum yapılmıştır. Terörle mücadele ve uyuşturucu ile mücadele konusunun üzerinde bizzat duruldu. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu oturuma bizzat başkanlık etti. Yarın da sunumlar olacak. Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak."

McKinsey açıklaması

"Sayın Cumhurbaşkanımız ilgili kurumların yerli danışmanlık şirketlerinden bu desteğin alınması prensibini söyledi. Kendisi tebliğ ettiğini söyledi. Kendisinin genel hassasiyeti, Türkiye'de yapılabiliyorsa kendi firmalarımız ile bunun yapılmasıdır. Spekülasyona açık değil. Kurumlarımızın bunu gözetmesi konusunda yaptığı bir açıklama. Herhangi bir sözleşme yok, ödeme yapılmıyordu."

Yerel seçimde ittifak

"Cumhur İttifakı'na verdiği önemi gösterdi Cumhurbaşkanımız. Cumhur İttifakı'nın sorgulama, tartışma ile bozulmayacağını, listelrde pratik olarak çıkmıyorsa ittifak gönüllerde olacaktır dedi. İttifak olmazsa, Cumhur İttifakı'nın bozulmayacağını söyledi. Cumhur İttifakı'nın altını çizdi. Bir araya gelme ile ilgili bir sıkıntı yok"

Suudi gazetecinin kaybolması

"Bu konuda hassasız. Türkiye Cumhuriyeti emin bir devlettir. Herhangi bir kişinin can güvenliği tehdit edilemez. Hassasiyetimiz en yüksek noktadadır. Tam bir tablo ortaya çıkmadan bir şey demiyoruz. Açıklamalar yapıldı, Konsolosluğa girdikten sonra kayboldu deniyor. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu bizden çıktı diyor. İlgi düzeyimiz en üst seviyede. Durumunun, akıbetinin ne olduğu ortaya çıkarılacaktır. Kimse bir insanın kaybolması ile ilgili bir eyleme karışamaz."

Erdoğan McKinsey tartışmalarına noktayı koydu: Biz bize yeteriz
EKONOMİ
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