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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'ya tepki: Utanç vericidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Senatosu'nda terör örgütü PKK/YPG mensuplarının ağırlanmasının, Fransa adına utanç verici olduğunu vurgulayarak, ''Bu, aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz'' şeklinde konuştu.

22:23 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Fransa Senatosu, terör örgütü PKK/YPG mensuplarını ağırlayarak 'onur nişanı' vermişti.

Fransa Senatosu, terör örgütü PKK/YPG mensuplarını ağırlayarak 'onur nişanı' vermişti.

Çelik, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının, Fransa Senatosunda ağırlanmasına ve teröristlere madalya verilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması, Fransa adına utanç vericidir. Bu, aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz. Fransa Senatosu'nun teröristlerin yuvası haline getirilmesi, tüm demokratik değerler için tehdittir. Fransa Senatosu, terörle mücadele değerlerini savunmalıdır. Teröristlere madalya takılması demokrasiye hakarettir."


Terör örgütü mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması

PKK yandaşlarının, yakın bir zamanda Fransa'da da kamu düzenini tehdit ederek, güvenlik güçlerine saldırdığını ve polis araçlarını tahrip ettiklerini hatırlatan Çelik, "Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi, hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Bu terör örgütü, hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler, eninde sonunda bununla yüzleşeceklerdir." görüşünü dile getirdi.


#Ömer Çelik
#Ak Parti Sözcüsü
#Fransa Senatosu
#terör örgütü
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