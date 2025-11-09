AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kocaeli'ndeki fabrika yangınına ilişkin taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye mesajı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan ve 6 işçinin hayatını kaybettiği yangın sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz."
#başsağlığı
#Dilovası
#Kozmetik fabrikası
#yangın
#Ömer Çelik
#AK Parti Sözcüsü