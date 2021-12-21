AK Parti'li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na esprili dolar göndermesi: Saat 11’de geliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TL mevduatlar için hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri duyurmasının ardından döviz kurunda sert düşüş yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan bir göndermede bulunarak, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11’de geliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunarak TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir göndermede bulundu.
Dağ sosyal medya hesabından, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11'de geliyorum" ifadelerini kullandı.
Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni tweet:
Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11’de geliyorum.