Gündem AK Partili Hamza Dağdan Kılıçdaroğluna esprili dolar göndermesi Saat 11de geliyorum
POLİTİKA

AK Parti'li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na esprili dolar göndermesi: Saat 11’de geliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TL mevduatlar için hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri duyurmasının ardından döviz kurunda sert düşüş yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan bir göndermede bulunarak, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11’de geliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ak Partili Hamza ​Dağ’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na esprili dolar göndermesi
Hamza Dağ - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunarak TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir göndermede bulundu.

Dağ sosyal medya hesabından, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11'de geliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası dövizdeki sert düşüş dünya basınında
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Cüneyt Özdemir: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı
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Cüneyt Özdemir: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar tarihi bir düşüş yaşadı. Vatandaşların dolar bozdurmak için sistemleri kilitlediği gecede Youtube'daki kanalından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Bu akşam çok şaşırdım. Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı.' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'dan doların düşüşüne tepki çeken yorum: Bu bir alım fırsatıdır
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İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'dan doların düşüşüne tepki çeken yorum: Bu bir alım fırsatıdır
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü değerlendirdi. Halk TV ekranlarında açıklamada bulunan Yılmaz, 'Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir.' dedi.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1 milyar dolar civarı para bozduruldu
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TBB Başkanı Alpaslan Çakar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1 milyar dolar civarı para bozduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolarda ani düşüş yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi tedbirlerini açıkladığı konuşma sonrası 1 Milyar dolar civarında para bozdurulduğunu açıkladı.


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Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla geriledi.

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