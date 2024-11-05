AK Partili Maviş'ten ilk siyonist kongre vurgusu: İsrail'in asıl hedefi ne Hamas ne de Hizbullah

Hepimiz biliyoruz ki İsrail’in hedefi ne Hamas’tır ne de Hizbullah. İsrail’in hedefi öteden beri bellidir. Bütün bunların arkasında vadedilmiş topraklar inancının olduğunu hepimiz biliyoruz. 1897’de Basel’de, ilk Siyonist kongrede ortaya konulan büyük İsrail hedefine ulaşmak. Bunun için bölgeyi korkunç bir savaşa sürüklemekten kaçınmamaktadırlar.

Hepimiz biliyoruz ki İsrail’in hedefi ne Hamas’tır ne de Hizbullah. İsrail’in hedefi öteden beri bellidir. Bütün bunların arkasında vadedilmiş topraklar inancının olduğunu hepimiz biliyoruz. 1897’de Basel’de, ilk Siyonist kongrede ortaya konulan büyük İsrail hedefine ulaşmak. Bunun için bölgeyi korkunç bir savaşa sürüklemekten kaçınmamaktadırlar.

“Siyonizmin büyük İsrail hedefini kavrayamamak bölgemizin karşı karşıya kalacağı tehdit ve riskleri de anlayamamak demektir” ifadelerini kullanan Maviş konuşmasını, “Lübnan’dan sonra İsrail’in durmayacağını hepimiz biliyoruz. Zaten Suriye’nin Golan tepelerini yıllardır işgal ediyor. Bir taraftan da Suriye’ye saldırmayı sürdürüyor. Lübnan’ın arkasından hedef sınırlarımıza daha da yakın bir noktaya gelecektir. Bunu anlamamak tarihi, coğrafyayı, jeopolitiği bilmemek demektir." sözleriyle sürdürdü.

Esas meselenin İsrail’in saldırganlığı kadar, uluslararası kuruluşların İsrail’in saldırganlığını durdurmaması olduğunu ifade eden Maviş, “İsrail vahşetini “İsrail’in kendini savunma hakkı” ve “terörle mücadele” olarak meşrulaştırmaya çalışmak, soykırımı gizlemeye çalışmaktır. İsrail soykırımına karşı çıkmayı antisemitizm ile ilişkilendirmek İsrail bombaları kadar acı verici bir enformatik vahşettir. Ne yazık ki uluslararası kuruluşlar sorun çözme kapasitesini kaybetmiştir. Söz konusu olan Müslümanlar ve İslam dünyası olduğunda zaten böyle bir kaygıları da yoktur. İsrail’e karşı birleşmiş milletlerin aldığı sayısız karara rağmen İsrail saldırganlığı devam ediyor. O zaman bu birleşmiş milletler ne işe yarıyor, bu uluslararası örgütler ne anlam ifade ediyor.” İfadelerini kullandı.