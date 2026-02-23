Yeni Şafak
Amasya’da kamyonet menfeze devrildi: Üç kişi yaralandı

18:0223/02/2026, Pazartesi
IHA
Amasya’da sürücüsünün viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet menfeze devrildi, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya’da bir köyde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet menfeze devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşildere köyünden İbecik köyü yönüne seyreden Dursun Erginyavuz idaresindeki 60 TK 290 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak menfeze devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Sedef Erginyavuz ve Ahmet Altıntaş yaralandı. Hasar gören araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

#Amasya
#kamyonet
#menfez
