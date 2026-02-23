Amasya’da kamyonet menfeze devrildi: Üç kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yeşildere köyünden İbecik köyü yönüne seyreden Dursun Erginyavuz idaresindeki 60 TK 290 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak menfeze devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Sedef Erginyavuz ve Ahmet Altıntaş yaralandı. Hasar gören araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.