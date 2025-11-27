Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Amasya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Amasya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

17:4727/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Amasya'da trafik kazası
Amasya'da trafik kazası

Amasya’da otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Suluova ilçesi Çeltek mevkiinde meydana geldi. Rahmani Darçın yönetimindeki 60 AEL 310 otomobil, Emre K.’nın kullandığı 55 ANL 176 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle trafik levhasına ve ağaca çarparak ters dönen otomobildeki yolcular Dilara K. ile Asel K. ile sürücüler yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 64 yaşındaki Rahmani Darçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı anbean kameraya yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Amasya
#kaza
#ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS borçları silinecek mi? Hangi borçlar silinecek? 11. Yargı Paketi'nden milyonları ilgilendiren düzenleme