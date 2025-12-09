Amir'i toprağa gömen cani dayının ifadesi: Gömmedim ağaçtan düştü

Olaya ilişkin tutuklanan dayısı Muhammet Eldavut (30) ifadesinde suçlamaları reddedip “Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim” dedi.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Suriye uyruklu Amir A., 5 Aralık'ta okula gittikten sonra geri dönmedi. Amir A.’dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler önceki gün Amir’i vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu. Toprak altından yaralı halde çıkartılan Amir A.’nın dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Amir A., hastaneye kaldırıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Amir’in dayısı Muhammet Eldavut çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen dayı ifadesinde, “Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İLK İSTEĞİ SU OLDU

İlk isteği su olan Amir A.’nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen baba Muhammed A., dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.







