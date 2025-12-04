Evden çıktı 3 cana kıydı!

Mersin’de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Mustafa T., evden çıkıp durduk yere 3 kişiyi öldürdü. Önce üst komşusu Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’yı (26) tabancayla vuran cani, ardından taksiyle yakındaki bir büfeye gitti. Burada aldığı ürünlerin parasını ödemek istemeyince tartıştığı işletme sahibi Ahmet Turgut’u kurşunlayan cani, büfe önünde bekleyen taksiciye de ateş açtı. Silah sesini duyup araçtan inerek uzaklaşan taksici, kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu. Taksiyi gasp edip kaçmak isteyen caninin etrafı, bölgeden geçen polis ekiplerince sarıldı. Teslim olmamak için direnen cani, vurularak yaralı halde yakalandı. 3 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen caninin niçin tedavi altında olmadığı ve silahı nereden bulduğu araştırılırken, cinayetlerle ilgili soruşturma sürüyor.