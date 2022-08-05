Anadolu’nun 500 yıllık bitkisi pelemir için hasat zamanı

Dünyada ilk defa gliserin ve biyodizel üretiminde kullanılmak üzere Ar-Ge çalışmaları tamamlanan pelemir bitkisinin, sözleşmeli deneme ekimleri Eskişehir’de yapılmıştı. 2021-2022 kış döneminde Ankara, Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Konya’daki nadasa bırakılan marjinal alanlarda ekimi gerçekleştirilen pelemir bitkisi hasadı, Eskişehir’de gerçekleştirilen biçim ile tamamlandı. Toplam 600 dekar alanda gerçekleştirilen deneme üretimlerinden 135 kilogram verim ile toplamda 65 bin kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor. Doğada kendiliğinden yetişebilen yabani bir tür olan pelemirin, biyodizel üretilebilen türleri sadece Türkiye’de yetişiyor. Gelecekte havacılık sanayisinde kullanılması öngörülen pelemirin, küspesinin buğdaya karıştırılması ile ekmeğin besin değerini arttırdığı ve raf ömrünü uzattığı da biliniyor.

“Tarlamızdan 90 kilogram ürün olursak bizi tatmin edecek”

Eskişehir’de pelemir hasadını tamamlayan çiftçi Mustafa İrfan Kara, tavsiye üzerine pelemir ekmeye karar verdiğini belirtti. Ürünün son hasadını yaptıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Kara, “Biz deneme amaçlı pelemir ektik. Bizim için masrafsız bir ürün oldu. Gübre, ilaç veya herhangi bir şey kullanmadan mibzerle ektik. Şimdi de hasada başlayacağız. Biz bu arsayı nadasa bırakacaktık. Nadasa bırakmak yerine alternatif ürün olarak pelemir ektik. Tarlamızdan 90 kilogram ürün olursak bizi tatmin edecek” dedi.

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“Ülkemizin 100’üncü yılında pelemirden jet yakıtı üreteceğiz”

Tarımsal Projeler Yöneticisi Nezih Suyaran, Seyitgazi’de gerçekleştirilen hasat sonrası pelemir bilgisi hakkında bilgiler verdi. Pelemir ekiminin üç yıllık büyük bir proje olduğunun altını çizen Suyaran, “Bugün hep birlikte buraya pelemir tarlasının hasadı için geldik. Mutlu bir günümüz. Biliyorsunuz ülkemiz her yıl dünya kadar ham yağ ithal ediyor. Hem sofralık olarak hem de sanayinin ihtiyacı var. İşte pelemirde esasında ‘Anadolu’nun Yıldızı’ diyeceğimiz tek yerli ve milli ürünümüzdür. Niye yerli ve milli diyorum? Çünkü bildiğimiz kadarıyla 450-500 yıldır sadece Anadolu’da yetişiyor. İleride görecekler ki pelemir her açıdan hem insanlara hem de hayvanlara faydalı bir ürün olarak topluma kazandırılacak.

Burada bizim görevimiz yağını alıp sanayide biyoyakıt olarak kullanmak. Pelemirden jet yakıtı üretebileceğiz. Türkiye’de bunun tüm çalışmaları ve Ar-Ge’leri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl ülkemizin 100’üncü yılında bunu da göreceğiz. Bu gördüğünüz pelemir Yenişehir’deki fabrikaya gidecek, kırılacak ve yağı biyodizel olacak. Bir kısmı da Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak. Küspesi de tavuk yemi olarak ve ekmeklere katkı maddesi olarak denenecek” sözlerini kullandı.

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