Ankara F-35 programına dönebilir

ABD basını, 16 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için ekibine talimat verdiğini yazdı. Görüşmede Türkiye’nin talep ettiği F-35’lerin sevkiyatına Trump’ın yeşil ışık yaktığı, F-16’ların da satışı için olumlu görüş verdiği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının teslimatına onay vermeyi planlıyor. Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ardından 2021 yılında uygulanmaya başlanmıştı. Söz konusu yaptırımlar doğrultusunda, Türkiye F-35 programından çıkarılmış ve teslim edilmesi planlanan jetlerin sevkiyatı askıya alınmıştı. Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Erdoğan’la Trump’ın Türkiye’ye F-35 sevkiyatına yeşil ışık yaktığı ve ekibine talimat verdiği kaydedildi.
EKİBİNE TALİMAT VERDİ
Fox News tarafından aktarılan bilgiye göre, Trump'ın F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışına olumlu yaklaştığı belirtildi. Türkiye’nin S-400 sistemini çalışamayacak bir duruma getirmesi halinde F-35 savaş uçaklarını satma fikrine açık olduğunu da belirtti. Aynı zamanda Trump'ın ekibinden ‘Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine’ ilişkin bir çalışma yapmasını istediği belirtildi. Habere göre iki taraf arasında yapılacak anlaşma, savunma sistemlerinin sökülmesi veya Türkiye’de ABD’de kontrolündeki bir üsse taşınmasını da kapsayacak.
S-400’LERİN İŞLEVSİZ BIRAKILMASI İSTENİYOR
Türkiye'ye CAATSA yaptırımları, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ardından uygulanmaya başlanmıştı. Türkiye aynı sebeple, Türk savunma şirketlerinin pek çok parçasının üretiminde pay sahibi olduğu yeni nesil savaş F-35 savaş uçakları programından da çıkarılmıştı. Programdan çıkarılışının ardından Türkiye, modernize edilmiş 40 adet F-16 ve mevcut 79 adet F-16'nın modernizasyonu için ABD’ye başvurmuştu.
F-16’LAR DA GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşmede Türkiye’nin talep ettiği F-16’lar ve modernizasyon kitlerinin sevkiyatı da ele alındı. Trump’ın ekibine bu konuyu neticelendirmesi için talimat verdiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’la 16 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde ‘iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması gerektiğini’ söylediği kaydedilmişti.
WITKOFF’UN AÇIKLAMALARI DOĞRULAR CİNSTEN
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Erdoğan ve Trump'ın "muhteşem ve dönüşümsel" bir konuşma yaptığını, olumlu şeylerin gelmekte olduğunu belirtti. Gündemdeki başka konular nedeniyle bu görüşmenin başlıklara taşınmadığına değinen Witkoff, Trump'ın Ankara Büyükelçisi Adayı Tom Barrack'ın "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini kaydetti. Witkoff, "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor." dedi.
ABD F-47’yi üretmeye başlıyor
- ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ilk 6’ncı nesil savaş uçağı olarak F-47’nin üretimine başlayacaklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende, ülkesinin 6’ncı nesil savaş uçaklarına geçiş planını açıkladı. Trump, “Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6’ncı nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti” dedi. Trump, uçağı Boeing firmasının üreteceğini belirterek, “F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak” ifadelerini kullandı. F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını kaydeden Trump, “Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor” diye konuştu.