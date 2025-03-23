Ankara F-35 programına dönebilir

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ilk 6’ncı nesil savaş uçağı olarak F-47’nin üretimine başlayacaklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende, ülkesinin 6’ncı nesil savaş uçaklarına geçiş planını açıkladı. Trump, “Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6’ncı nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti” dedi. Trump, uçağı Boeing firmasının üreteceğini belirterek, “F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak” ifadelerini kullandı. F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını kaydeden Trump, “Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor” diye konuştu.