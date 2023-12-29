Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ankara Ticaret Odası ile ANKESOB'a bağlı ilgili odaların temsilcilerinden oluşan Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, pişmişi net 210 gram olan ekmeğin 8 TL'den satılması kararı oybirliğiyle kabul edildi.
Tarife 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonunun oy birliğiyle kabul ettiği Ankara merkez ve ilçelerinde uygulanacak Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasının ardından, ANKESOB Yönetim Kurulu'nun kararı ile uygulamaya konulacak. Yeni tarife, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak.