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Ankara'da ekmeğe zam geldi: İşte yeni fiyat

Başkent Ankara'da ekmek fiyatlarına zam geldi. 200 gramdan 210'a çıkartılan ekmeğin fiyatı 1 lira zamlanarak 8 TL olarak belirlendi.

17:31 - 29/12/2023 Cuma
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Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ankara Ticaret Odası ile ANKESOB'a bağlı ilgili odaların temsilcilerinden oluşan Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, pişmişi net 210 gram olan ekmeğin 8 TL'den satılması kararı oybirliğiyle kabul edildi.


Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık,
"Ankara'da 1 Ocak’tan itibaren 210 gram ekmek 8 TL'den satılacağını”
söyledi. Alnıaçık, ekmeğin gramajının da 200 gramdan 210 grama çıkartıldığını belirtti.


Tarife 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek


Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonunun oy birliğiyle kabul ettiği Ankara merkez ve ilçelerinde uygulanacak Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasının ardından, ANKESOB Yönetim Kurulu'nun kararı ile uygulamaya konulacak. Yeni tarife, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak.




#Ankara
#ekmek
#zam
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