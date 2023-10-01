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Ankara'da patlama: İçişleri Bakanlığı binasına bombalı saldırı girişimi

Ankara, Kızılay çevresinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi birçok noktadan duyulurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kızılay çevresinde meydana gelen patlamanın nedeninin bombalı saldırı girişimi olduğunu belirtirken teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekiplerinin şüpheli araçtaki işlemleri devam ediyor...

Seda Ekinci
09:47 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ankara Kızılay'da patlama

Ankara Kızılay'da patlama

Ankara, Kızılay çevresinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi birçok noktadan duyulurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen patlamanın nedeninin terör saldırısı olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Patlamanın nedeni terör saldırısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kızılay yakınında meydana gelen patlamanın sebebinin bombalı saldırı girişimi olduğunu belirterek sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.



Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Terör saldırısında kullanılan silah

Şüpheli paketler kontrollü bir şekilde patlatılıyor.


İşte teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu araç

Teröristlerden biri uzun namlulu silahla saldırırken diğer terörist kendini imha etti. Olayda hafif yaralanan iki emniyet mensubunun durumunun iyi olduğu belirtildi.



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