Ankara'da patlama: İçişleri Bakanlığı binasına bombalı saldırı girişimi

Ankara Kızılay'da patlama
Ankara, Kızılay çevresinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi birçok noktadan duyulurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Patlamanın nedeni terör saldırısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kızılay yakınında meydana gelen patlamanın sebebinin bombalı saldırı girişimi olduğunu belirterek sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.
"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı
İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Şüpheli paketler kontrollü bir şekilde patlatılıyor.
İşte teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu araç
Teröristlerden biri uzun namlulu silahla saldırırken diğer terörist kendini imha etti. Olayda hafif yaralanan iki emniyet mensubunun durumunun iyi olduğu belirtildi.