Ankara'da patlama: İçişleri Bakanlığı binasına bombalı saldırı girişimi

Ankara’da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. Duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Peki, Ankara’daki patlama neden oldu, ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar.