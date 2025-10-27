Ankara'da yoğun diplomasi trafiği: Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler

Bu kapsamda da Ankara, iki önemli konuğu ağırlayacak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de 29 Ekim’de Türkiye’ye gelerek 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

Türkiye’nin Avrupa ile karşılıklı iletişimi artırma çabası, bu yoğun diplomasi trafiğinin temelinde yer alıyor.

Ankara’nın güvenlik politikalarından enerji iş birliklerine, ticari hacimden Gazze’deki gelişmelere kadar pek çok stratejik dosyanın iki gün arayla masaya yatırılması planlanıyor.