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Ankara'da feci olay: TIR ve dorse arasına sıkışan şoför hayatını kaybetti

Ankara'da kardeşine ait tırda şoför olarak çalışan vatandaş, dorse ile araç arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

00:52 . 4/10/2023 Çarşamba
DHA
TIR ve dorse arasına sıkışan vatandaş hayatını kaybetti

TIR ve dorse arasına sıkışan vatandaş hayatını kaybetti

Ankara'nın Ostim mahallesinde TIR ve dorse arasına sıkışan A.Ö. hayatını kaybetti. 


Olay, SAAT 14.00 sıralarında Ostim Organize Sanayi bölgesi 1165'inci caddede meydana geldi. Kardeşine ait 06 EE 6174 plakalı TIR'da şoför olarak çalışan A.Ö., dorse ile TIR'ın arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaparken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.



#Ankara
#TIR
#Dorse
#Kaza
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