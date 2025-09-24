Antalya Kepez’de 1,5 ton patates imha edildi.

Kepez Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Ayanoğlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işleme tesisinde denetleme yaptı. Yapılan kontrollerde, otel ve restoranlara işlenmiş patates temin eden işletmenin gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı. Denetim sırasında işletmede hijyen kurallarına aykırı koşullar gözlendi. İşletme içerisinde ağır koku oluştuğu, gıda güvenliğine uygun olmayan ortamlarda üretim yapıldığı belirlendi. Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1,5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı. İşletme hakkında yasal süreç başlatıldı.