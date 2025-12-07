Yeni Şafak
Antalya'da hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: İki kişi yaralandı

Antalya'da hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: İki kişi yaralandı

18:587/12/2025, Pazar
IHA
Kaza sonrası inceleme başlatıldı.
Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde emniyet şeridine park edilen arızalı otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yolda arızalanıp emniyet şeridine park edilen otomobile hafif ticari araç çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, annesi ve babası yaralanınca korkan çocukları sağlık ve itfaiye ekipleri teselli etti.

Kaza, D 400 Karayolu Yukarıkocayatak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç.’nin kullandığı 07 AUN 108 plakalı otomobil arızalanınca, sürücü aracını emniyet şeridine park etti. Kısa bir süre sonra A.A.’nın kullandığı 07 MC 9119 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.A. ve eşi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Araçta kazayı yara almadan atlatan iki kardeş gözyaşları içerisinde kalırken, itfaiye ve sağlık ekipleri çocukları teselli etti.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı.


#Antalya
#Serik
#kaza
