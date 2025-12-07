Katliam gibi ölüm

Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, kaza sırasında uyanık olduğunu belirtti. İzmir'den Gaziantep'e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu iddia eden Avcı, “Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da TIR olunca ona vurdu” diye konuştu.