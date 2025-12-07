Yeni Şafak
Katliam gibi ölüm

04:007/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
İzmir-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü Osmaniye’de sağ şeritte park halinde olan TIR'a arkadan çarptı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü, lastiği patladığı için sağ şeritte park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü park halindeki TIR’a çarptı. Katliam gibi kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yolcular kazanın sürat nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. A.A. (42) yönetimindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patladığı için sağ şeritte park halinde duran H.K. (52) idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Esma Atlar (37), Mehmet Kızıldoğan (42), Ahmet Keske (19), Nezihe Avcu (55), Ökkeş Acet (56), Yaşar Doğan (59), Eda Bayrak (36) hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TIR VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından TIR sürücüsü H.K. ile otobüs şoförü A.A. gözaltına alındı. Kazada demir yığınına dönen otobüs, yapılan incelemenin ardından çekici ile çekilip, otoyol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

HIZLI GİDİYORDU

Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, kaza sırasında uyanık olduğunu belirtti. İzmir'den Gaziantep'e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu iddia eden Avcı, “Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da TIR olunca ona vurdu” diye konuştu.

BİR TUHAFLIK VARDI

Avcı, TIR'a çarpmalarının ardından otobüste panik yaşandığını belirtti. Yolculuğu esnasında otobüsten inmeyi düşündüğünü anlatan Avcı, şunları kaydetti: “Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Hatta Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Kaza sonrası ambulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık.”



