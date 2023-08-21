Arabulucu çözecek

Fahiş kira artışları nedeniyle sayıları hayli artan uyuşmazlıklarda yeni bir dönem başlıyor. Kira ihtilafları yanında konutla ilgili bir çok sorun arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşacak. Kira uyuşmazlıklarında doğrudan dava açılmasını önleyen ve arabuluculuğu zorunlu kılan uygulama eylül ayı başında devreye girecek. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren artık kiracı ya da kiraya veren dava açmadan önce arabuluculuğa başvuracak.

ÜÇ HAFTADA TAMAMLANACAK

Taraflar arabuluculukta anlaşırlarsa dava yolu kapanacak; anlaşamazlarsa davacı son tutanağı dava dilekçesine ekleyerek davasını açabilecek. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak.

KISA YOLDAN ÇÖZÜM

Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculara gitmesi bekleniyor. Uygulamayla, uyuşmazlıkların derinleşmesini önlemek ve tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

“EN İDDİALI ÇÖZÜM YOLU”

On gün sonra başlayacak yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Arabulucu İhsan Berkhan, “İnsanların sürekli birbirleri ile yüz yüze geldiği ilişkilerde, arabuluculuk en ideal çözüm yoludur. Çünkü arabuluculukta ilişkilerin korunması, çözümü tarafların kendilerinin bulması esastır. Arabulucu ve taraf vekili avukatların hazırlık aşamasından başlayarak süreç boyunca iyi bir iletişim içinde olmaları; yetkinlikle, etikle ve özenle hareket etmelerinin sürecin başarılı olmasında payı büyüktür” dedi.

Aidat sorunu da arabulucuda

7445 Sayılı Kanun ile 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları’nda Arabuluculuk Kanunu’na eklenen 18/A maddesi ile sadece kira ilişkilerinden kaynaklı uyuşmazlıklar değil, ortaklığın giderilmesi ile ilgili, komşuluk hakkı ile ilgili ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili uyuşmazlıklar da dava şartı arabuluculuk kapsamına alındı.

Kira bedeli, aidat, güvence bedeli alacağı, tamirat ve tadilata izin, yer göstermeye izin; mecura verilen zararın tazmini; temerrüt, iki haklı ihtar, taahhüt, gereksinim, sözleşmeye aykırılık, on yıllık yenileme süresinin dolması, bir başka konutun varlığı nedeniyle tahliye gibi alacak, tazminat ve tahliye talepleri için dava yerine öncelikle arabuluculukta çözüm aranacak.











