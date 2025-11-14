Arabuluculuk 2 binden fazla yeni mahkemenin açılması önlendi

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 2024 yılında 1 milyon 800 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne gittiğini ve bunun yüzde 65’inin başarı ile sonuçlandığını kaydetti. Şimşek, "Arabuluculukta taraflar anlaşamazsa devlet arabulucunun ücretini önden arabulucuya ödüyor, ancak daha sonra davayı kaybedenden bu parayı tahsil ediyor. Dolayısıyla devletin herhangi bir zararı olmuyor. Halihazırda anlaşmazlık durumundan dolayı Arabuluculara, yıllık olarak 1.5-2 milyar TL arasında bir bedel ödese de, anlaşmalar sayesinde yıllık 300’den fazla yeni mahkeme açılmadığı ve yıllık 1 milyon 250 bine yakın uyuşmazlık mahkemeye gitmediği için yaklaşık 10 milyar TL’ye kadar ulaşabilecek tutarda devletin kârı ortaya çıkmaktadır. Yapılan anlaşmalar neticesinde 2018’ten bu yana kadar 6,5 yılda 2 bin yeni mahkemenin açılması engellenmiş oluyor. Nüfusumuzla birlikte uyuşmazlık sayısı da artıyor ama mahkemelerdeki dava yükü bu yolla hafifletilmiş olmaktadır" diye konuştu.