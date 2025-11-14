Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Arabuluculuk 2 binden fazla yeni mahkemenin açılması önlendi

Arabuluculuk 2 binden fazla yeni mahkemenin açılması önlendi

17:5314/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 2018 yılından bu yana arabulucuların hukuki uyuşmazlıklarda ciddi bir iş yükünü ortadan kaldırdığını söyleyerek, "2 binden fazla yeni mahkemenin açılması önledi ve yaklaşık 10 milyar TL’ye kadar ulaşabilecek tutarda devletin kârı oldu" dedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 2024 yılında 1 milyon 800 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne gittiğini ve bunun yüzde 65’inin başarı ile sonuçlandığını kaydetti. Şimşek, "Arabuluculukta taraflar anlaşamazsa devlet arabulucunun ücretini önden arabulucuya ödüyor, ancak daha sonra davayı kaybedenden bu parayı tahsil ediyor. Dolayısıyla devletin herhangi bir zararı olmuyor. Halihazırda anlaşmazlık durumundan dolayı Arabuluculara, yıllık olarak 1.5-2 milyar TL arasında bir bedel ödese de, anlaşmalar sayesinde yıllık 300’den fazla yeni mahkeme açılmadığı ve yıllık 1 milyon 250 bine yakın uyuşmazlık mahkemeye gitmediği için yaklaşık 10 milyar TL’ye kadar ulaşabilecek tutarda devletin kârı ortaya çıkmaktadır. Yapılan anlaşmalar neticesinde 2018’ten bu yana kadar 6,5 yılda 2 bin yeni mahkemenin açılması engellenmiş oluyor. Nüfusumuzla birlikte uyuşmazlık sayısı da artıyor ama mahkemelerdeki dava yükü bu yolla hafifletilmiş olmaktadır" diye konuştu.

Günde 20-25 dosya bakılıyor

Arabuluculuğun önemli bir devlet projesi olduğunu kaydeden Şimşek, "Avrupa’da bir hakim günde 1-2 dosyaya bakıyor. Bizde bir hakim günlük 20-25 dosyaya bakıyor. Bu, yargıda adaletli karar vermeyi son derece olumsuz etkileyen bir durum. Arabuluculuktaki anlaşmalar sayesinde, Dosya sayısı azalmakta ve hatta ileride mahkeme sayılarının da düşmesi beklenmektedir. Ama ilk etapta hedeflenen, hakimin önündeki dosya sayısını azaltmaktan daha ziyade, toplumdaki sosyal uzlaşı ve barışı yaygınlaştırmaktır. Bunu da uzlaşmazlık yaşayan taraflar bir masa etrafında bir araya getirilerek gerçekleştirilmektedir. Aralarında uzlaşmazlık yaşayan insanların empatiyle birbirine bakması sayesinde, anlaşmazlık durumunda bile, taraflar arasında nefret ve husumet kalmamaktadır" şeklinde konuştu.



#Avukat
#Dava
#Arabulucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmete düşme sonuçları ne zaman açıklanacak?