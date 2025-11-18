Araziden toplayıp yedi: Yoğun bakıma alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde topladığı mantarları yiyen bir kişi, işe gitmeyince evinde baygın halde bulundu. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs, Ankara’ya sevk edildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Samat köyünden Turgut Varol, araziden mantar topladı. Topladığı 1 tabak mantarı yedikten sonra Turgut Varol zehirlendi. İşe gitmemesi üzerine arkadaşlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla evinde baygın halde bulunan Varol, önce Mudurnu Devlet Hastanesine, ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağırlaşan Varol, buradan da Ankara’ya sevk edilerek yoğun bakıma alındı.