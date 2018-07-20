Artık oyalama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 13 Temmuz'da yapılan Türkiye- ABD ortak çalışma grubu toplantısına ilişkin "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" dedi. Sözcü Aksoy, Bakanlık'ta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNDUK

Türkiye ile ABD arasında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısının 13 Temmuz'da Ankara'da yapıldığını hatırlatan Aksoy, başta FETÖ elebaşının iadesi olmak üzere FETÖ ile mücadele, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davası, iki ülke arasında adli iş birliği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulduğunu kaydetti.

Sözcü Aksoy, "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE HUKUK DEVLETİ

Sözcü Aksoy, Brunson davasıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, sanık Andrew Craig Brunson'ın ailesiyle, avukatıyla ve diğer konsolosluk yetkilileriyle düzenli olarak görüşebildiğini söyledi. Aksoy, "Bu adli süreç hukukun üstünlüğü prensibine bağlı olarak yürütülüyor. Bir sonraki duruşma 12 Ekim'de yapılacak. Türkiye bir hukuk devleti. Bu kararları bu çerçevede değerlendirmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

İKİ ÖNEMLİ MÜTTEFİKİZ

Brunson'un tutukluluğunun devamının diğer alanlardaki iş birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili soruya Aksoy, "ABD ile güvene dayalı bir ilişki kurmak istiyoruz. İki önemli müttefikiz. NATO zirvesinde bunun önemi bir kez daha ortaya çıktı" yanıtını verdi. Aksoy, “Astana platformunun bir sonraki yüksek düzeyli toplantısı 30-31 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek” dedi.