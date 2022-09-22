Artuklu kırsal mahallelerde oyun parkları kuruldu

Artuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çocukların doyasıya eklenebileceği oyun alanları oluşturuluyor.

Bu kapsamda kırsal Toruntepe, Sakalar, Yukarıaydınlı ve Sultanköy mahallelerinde çocuk oyun parkı kuruldu. Parklar, yapılan montaj çalışmalarının ardından çocukların kullanımına açıldı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ilçe genelinde birçok alanda olduğu gibi geleceğin mimarı çocuklar için de oyun parklarını kurmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çocukların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını belirten Tatlıdede, “Biz göreve geldikten sonra en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri mahallelerimizde çocuklarımızın doyasıya evlenebilecekleri yeni parklar oluşturmaktı. İlçemiz genelinde, yani kırsal ve merkez mahallelerimizin tümünde oyun parkı kurmayı hedefliyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın daha huzurlu ve daha mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Çocuklarımız için çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi.

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