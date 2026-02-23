Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artvin
Artvin’de cami önünde atılan havai fişekler korku ve paniğe neden oldu

Artvin’de cami önünde atılan havai fişekler korku ve paniğe neden oldu

14:4023/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleşen olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleşen olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Artvin’in Hopa ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle cami önünde atılan havai fişeklerin kontrolden çıkması sonucu kısa süreli panik yaşanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki cami önünde Ramazan ayının gelişini kutlamak amacıyla havai fişek atıldığı sırada bazı fişekler yön değiştirerek çevreye doğru patlamaya başladı. Cami girişinde başlayan patlamaların sesi caddeye kadar ulaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Gösterinin sona ermesiyle birlikte ortam sakinleşirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da ciddi maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



#Artvin
#Hopa
#Ramazan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kura tarihi: TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi tam isim açıklandı mı?