Asgari ücrete refah payı verilsin

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, 2026 için merakla beklenen asgari ücret ile birlikte gündemi değerlendirdi. CNBCE'ye konuşan Özdemir, asgari ücret konusunda hane halkına anlam ifade edici bir mesaj verilmesi gerektiğini düşündüğünü açıkladı. Özdemir, “Asgari ücrette beklenenin bir miktar üstünde açıklamaya toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hane halkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden de pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücret açıklanması güzel olur” dedi. Bölgesel asgari ücretin daha faydalı olacağına inandığını belirten Özdemir, İstanbul’un bu konuda pilot il olabileceğini kaydetti.





MERKEZ’DEN 100-150 PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ

Çekirdek enflasyona odaklanılması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, Merkez Bankası’nın bu ay yapacak toplantısıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Özdemir şunları söyledi: “Merkez Bankası’ndan bu ayki toplantıda 100-150 baz puan aralığında faiz indirimi beklentimiz var.”





FAİZ İNDİRİMİNİ BANKALAR YANSITMIYOR

Piyasanın dengeye oturduğunu ifade eden Özdemir, "Sadece enflasyonu düşürmeye endeksli bir para politikası izlenirse birçok piyasa etkenini tahrip etmiş oluruz. Ayrıca paraya ulaşımla ilgili çok ciddi problemler var. Politika faizinin aşağı inmesiyle doğru orantılı faiz politikası bankalar tarafından güdülmüyor. Faiz indirimleri bankalar tarafında tam yansımıyor” dedi.



