Asrın vurgununa dört bin sayfalık iddianame

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasını satın almak için yaptığı, kamuoyunda “para kuleleri” olarak bilinen usulsüzlükler de iddianamede yer alacak. Ayrıca İmamoğlu liderliğindeki örgütün birçok ünlü iş adamını nasıl haraca bağladığı da ortaya çıkacak. Kamuoyuna yansıyan ifadelere göre, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından rüşvet istendiğini beyan eden DAP Yapı, Torunlar ve Medicana şirketlerinin sahiplerinden istenen rüşvetlerin iddianamedeki eylemler arasında olması bekleniyor.