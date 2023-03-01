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Ataol Behramoğlu'ndan skandal paylaşımlar: Devlet yöneticilerini tehdit etti

Cumhuriyet yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet yöneticilerini tehdit etti. "Bir gün bir devlet başkanı 'Devlet benim' demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı." şeklinde skandal ifadeler kullanan Behramoğlu, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldırdı.

16:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ataol Behramoğlu

Ataol Behramoğlu

Geçtiğimiz aylarda kurban ibadetini eleştiren ve başörtüsünü hedef alan Cumhuriyet yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, bir kez daha hadsiz sözler sarf etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Behramoğlu, üstü kapalı bir şekilde devlet yöneticilerini tehdit etti.

Devlet yöneticilerini tehdit etti

Ataol Behramoğlu paylaşımında,
"Bir gün bir devlet başkanı 'Devlet benim' demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı."
şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Skandal sözlerini sürdürdü

Behramoğlu, gelen tepkilerin ardından yaptığı skandal paylaşımı kaldırarak yeni bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımında da tehditlerini sürdüren Behramoğlu şu sözlere yer verdi:

"Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye, asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgar eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin ne fırtına biçilsin. Evet şairim ben. Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı."



#Cumhuriyet
#Ataol Behramoğlu
#başörtüsü
44 minutes ago
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Ataol Behramoğlu'ndan skandal paylaşımlar: Devlet yöneticilerini tehdit etti
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