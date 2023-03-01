Ataol Behramoğlu'ndan skandal paylaşımlar: Devlet yöneticilerini tehdit etti

Ataol Behramoğlu
Geçtiğimiz aylarda kurban ibadetini eleştiren ve başörtüsünü hedef alan Cumhuriyet yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, bir kez daha hadsiz sözler sarf etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Behramoğlu, üstü kapalı bir şekilde devlet yöneticilerini tehdit etti.
Devlet yöneticilerini tehdit etti
Skandal sözlerini sürdürdü
Behramoğlu, gelen tepkilerin ardından yaptığı skandal paylaşımı kaldırarak yeni bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımında da tehditlerini sürdüren Behramoğlu şu sözlere yer verdi: