Ataol Behramoğlu'ndan skandal paylaşımlar: Devlet yöneticilerini tehdit etti

"Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye, asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgar eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin ne fırtına biçilsin. Evet şairim ben. Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı."