Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangın faciasında Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Esma Dikan (31), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş 1’i ağır 7 işçi de yaralanmıştı. Faciadan yaralı kurtulan işçilerden Ayten Aras, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olay günü beş kişi yan yana çalıştıklarını söyleyen Aras, şu ifadeleri kullandı: “İki kız, üç kadın aynı masada çalışıyorduk. Esma (hayatını kaybeden arkadaşımız) ile bir kız da arkamızdaydı. Tuncay Bey (vardiya amiri) ürün hazırlıyordu. Ürünü çekip makinenin oraya getirdi. Bir anda ‘güm’ diye bir ses geldi. Kolonya parfüm makinesini taşıyordu, o sırada elinde patladı. Alev aldı, tamamen ateş içinde kaldı. Her yer bir anda alev oldu. Ateşten kimse kimseyi görmedi. Ben de o arada nasıl kaçtığımı bilemedim. Kapı açıktı, mesafe biraz uzaktı ama kendimi dışarı attım. ‘Dışarı çıkayım, komşular üstümdeki ateşi söndürsün’ diye düşündüm. Etrafta kimse yoktu. Kendi çabamla elbiselerimi çıkarıp attım. Vücudumun bir kısmı, özellikle bacaklarım, yüzüm ve ellerim yandı ama çok ağır değildi.”

Ayten Aras

ALLAH BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLADI

Kendisinin kurtulduğunu ancak bazı arkadaşlarının içeride kaldığını söyleyen Aras, sözlerine şöyle devam etti: “Onlar da peşimden gelseydi belki yanarlardı ama kurtulma şansları olurdu. Her şey bir anda patladı. Beş kişi zaten kapının girişindeydi. Bazıları kendini dışarı attı, ben de peşlerinden koştum. Diğer arkadaşlarımız o anın şokuyla panikleyip arka tarafa gitmiş olabilirler. Tuba, Nisa, Şengül, Hasbike ve ben vardık. Üçümüz yan yanaydık. Allah bizi kurtardı, çocuklarıma bağışladı.”





YEMEK YOKTU SİGORTA YOKTU

İş yerinde yaşanan sıkıntılara da değinen Aras, “Sosyal hak yoktu. Yemek vermiyordu, oturacak yerimiz yoktu, sigorta da yoktu. Hiçbir sosyal hak yoktu, vermiyordu. Günlük 800 lira alıyordum, dört yıldır orada çalışıyordum” dedi. Tedavisinin ardından şikayetçi olduğunu belirten Aras, “O kadar can gitti, hakkımızı vermediler. Kimse keyif için çalışmaz, hepimiz çocuklarımız için oradaydık. Esma işten çıkmıştı ama yeniden çağırdılar. Maddi durumu yoktu” ifadelerini kullandı.











