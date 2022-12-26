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İSTANBUL

Avcılar'da iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da iki katlı İETT otobüsünün çarptığı motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Avcılarda iki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı
Otobüs şoförü motosikletli gençleri görünce yavaşlamak istedi ancak, iki motosikletten birine çarptı.

Avcılar'daki kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi.

Esenyurt-Taksim seferini yapan 34 HO 3966 plakalı İETT otobüsü, trafik lambalarına yaklaşırken iki ayrı motosiklette bulunan gençler kafeye gitmek üzere soldaki kavşağa yaklaştı. Otobüs şoförü motosikletli gençleri görünce yavaşlamak istedi ancak, iki motosikletten birine çarptı.

DHA

Motosikletteki gençlerden Alican Salman otobüsün ön camına çarparak savrulurken, arkadaşı Hazar Tahtacıoğlu, dönüş için bekleyen 34 M 5597 plakalı minibüsün önüne düştü.

DHA

Yaralı Salman ve Tahtacıoğu, ihbar üzerine gelen 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA

Arkadaşlarının yaralanmasına tanık olan diğer motosikletteki iki gençten Enes Çetin, "Kafeyi görünce gidip oturmak istedik. Kavşağa girmek için yaklaştığımız sırada otobüs gelip arkadaşlarımıza çarptı. Biri otobüse çarparak diğeri minibüsün önüne düşerek yaralandı" dedi. Polis, kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.

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