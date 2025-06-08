Avrupa'da alarm verildi: 1 milyon kişilik sığınak inşa ediyorlar

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya savunma harcamalarını artırırken bombaya dayanıklı sığınak ve barınak ağını hızla genişletme planları yapıyor.





Mevcut duruma hazır değil uyarısı





Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) Başkanı Ralph Tiesler, ülkenin önümüzdeki 4 yıl içinde Rusya'dan gelecek bir saldırıya karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.





Tiesler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin çatışma gerçeğine uyanması gerektiğini ve Almanya'nın mevcut durumda yeterince hazırlıklı olmadığını ifade etti.





"Saldırı savaşının riskinden endişeliyiz"





Süddeutsche Zeitung yayın kuruluşuna açıklama yapan Tiesler, şunları söyledi:





Uzun bir süre boyunca Almanya'da savaşın hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığına dair yaygın bir inanç vardı. Bu değişti. Avrupa'da büyük bir saldırı savaşının riskinden endişeliyiz.





Sığınaklar eski





Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, özellikle Baltık ülkelerinde korkuya neden olurken Polonya ve Almanya'da da endişeler arttı.





The Guardian gazetesine göre Almanya'daki yaklaşık 2 bin sığınaktan ve soğuk savaştan kalma koruma odalarından sadece 580 kadarı çalışır durumda ve çoğunun milyonlarca euroluk yenilemeye ihtiyacı var.





Bunların da yalnızca 480 bin kişiyi barındırabileceği belirtiliyor.





Buna karşılık BBK, Finlandiya'da 50 bin koruma odası bulunduğunu, bunun da 4,8 milyon kişiye, yani nüfusun yüzde 85'ine yetecek bir alana karşılık geldiğini belirtti.





İnce ayar çağrısı





Tiesler, halkla tam olarak nereye sığınabileceklerini paylaşmak için uygulamalar ve yol işaretleri gibi bilgi sistemlerine ince ayar yapılması ve uyarı sirenlerinin yükseltilmesi için de çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.





Mevcut uyarı uygulamalarının da bilgisayar korsanlarına karşı daha iyi korunması gerektiğini ifade etti.





Başbakan Friedrich Merz'in hükümetini, ajansının planlarını uygulamak için finansman sağlamaya çağırdı.





Resmileşmedi





Hükümet planların gerekli olduğunu kabul etti ancak henüz resmi olarak fon ayırmadı.





Parlamentonun mart ayında Almanya'nın borç frenini askıya almasının ardından serbest bırakılan milyarlarca dolardan, orduya, tank ve malzeme taşımaya olanak sağlayan köprü ve yollar gibi hayati altyapıya ve sivil savunmaya büyük miktarda harcama yapılmasına izin verilmesi bekleniyor.











