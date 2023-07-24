Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üçüncü yılı

"Çok dikkat çekici şekilde tercih ediliyor. Biz açılıştan bu yana yaklaşık 120 ihtida merasimi yaptık. 'Özellikle Ayasofya'da Müslüman olmak istiyoruz' diye geliyor insanlar. Burada yapılan sohbetlerden, Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden etkilenip Müslüman olanlar olduğu gibi dışarıdan gelip de burada kelime işehadet getirenler oluyor. ABD'den bir hanımefendi geldi. 8 yıl önce rüyasında bir ezan sesi duyup İslam'ı araştırmaya başlıyor. Ayasofya'nın açıldığını duyunca da 'Burada Müslüman olmak istiyorum' diyor. Burada insanların içerisinde gözyaşları içerisinde Müslüman oldu. Caminin şöyle bir özelliği de var, tebliğ yapıyor kendi kendine. Bazen bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayabiliyor. Buradaki hat levhaların hepsi çok kıymetli ve olduğu yerde insanlara tebliğ ve irşat ediyor."