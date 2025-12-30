Yeni Şafak
Aydın'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:3030/12/2025, Tuesday
AA
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın’ın Söke ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Yakop Merhi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yakop Merhi (38) idaresindeki 09 MA 3925 plakalı otomobil, Söke-Ağaçlı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merhi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.


#Aydın
#otomobil
#Söke
