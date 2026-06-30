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Aziz Yıldırım'ın evinde gizemli ölüm: Manikür için gittiği evden cansız bedeni çıktı

Aziz Yıldırım'ın evinde gizemli ölüm: Manikür için gittiği evden cansız bedeni çıktı

20:5130/06/2026, Salı
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Aziz Yıldırım'ın evine giden kadın kuaför hayatını kaybetti.
Aziz Yıldırım'ın evine giden kadın kuaför hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre
Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düşen Gündoğdu tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Derya Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.


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