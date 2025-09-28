Yeni Şafak
Baba oğul terör estirdi: Silahlı saldırıda can kaybı

22:5628/09/2025, Pazar
IHA
Baba ve oğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edirne'de baba ile oğlu, aralarında husumet bulunan vatandaşın olduğu kıraathaneye gitti. Baba ile oğlunun tabanca ve av tüfeğiyle ateş açması sonucu ağır yaralanan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde baba ve oğlunun kıraathanede silahla saldırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (19) ve babası E.Ö. (55), aralarında husumet bulunan M.A.’nın (33) bulunduğu kıraathaneye gitti. A.Ö.’nün tabancayla, E.Ö.’nün ise av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu M.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A.’nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından A.Ö. ve E.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



#Edirne
#İpsala
#Silah
