Babasını 4 ay önce öldürmüş

Tokat’ta mülk satışı tartışmasında babası Zihni Cankurtaran'ı (79) baltayla öldürüp, cesedini de bir sitenin havuzuna gömen Mustafa Cankurtaran’ın babasını 4 ay önce öldürdüğü ortaya çıktı.

Zihni Cankurtaran’ın Almanya’da yaşayan kızı S.A’nın, babasından uzun süre haber alamadığı gerekçesiyle aralık ayında emniyete başvurması üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Cankurtaran’ın Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı, ardından Tokat’a geçtiği tespit edildi. Cinayet ihtimali üzerine Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

BABASININ TAŞINMAZINI SATMIŞ

Yapılan araştırmada, Cankurtaran’ın Türkiye’ye geldikten sonra kendisine ait taşınmazların oğlu Mustafa Cankurtaran’a verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni Cankurtaran ile Mustafa Cankurtaran arasında bu nedenle tartışma çıktığı, Mustafa Cankurtaran’ın babasını baltayla öldürdüğü ve cesedini işlettiği havuzun depo kısmına gömdüğü tespit edildi.

Zihni Cankurtaran

ARABASINI SATIP EŞYALARI SAKLAMIŞ

Soruşturma kapsamında, Mustafa Cankurtaran’ın babasını soran yakınlarına, Zihni Cankurtaran’ın bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan’a döndüğünü söylediği ve bu yolla çevresini ihbarda bulunmamaları için oyaladığı ileri sürüldü. Bu süreçte şüphelinin, babasının Yunanistan’dan getirdiği otomobili Ankara’ya götürerek gayriresmi yollarla sattığı, kişisel eşyaların bir kısmından farklı yollarla kurtulduğu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladığı iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlının yer göstermesiyle ceset 9 Ocak’ta bulundu. Bu arada yapılan otopside, maktul Cankurtaran’In yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, adliyeye getirilişi sırasında "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Cankurtaran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden İ.T. ve İ.N.B. adli kontrol şartıyla, Z.C.C. ve O.B. İse savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.







