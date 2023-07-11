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Bahçeli'den NATO'ya net mesaj: Stockholm köhne politikalarından 180 derece dönerse son söz Erdoğan'ın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" dedi. "İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır" diyen Bahçeli, İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne politikalarından 180 derece dönüş yaparsa, karar sayın Cumhurbaşkanımızındır" ifadelerini kullandı.

10:39 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.


Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"MHP olarak, TBMM'de görüşülecek kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğimizi; vatanımızın ve milletimizin başta deprem olmak üzere farklı sebeplerden kaynaklanan akut ihtiyaçlarının karşılanması için yapıcı ve müspet irademizi göstereceğimizi huzurlarınızda açıklamak istiyorum.


Siz değerli milletvekillerinden ricam, Genel Kurul çalışmalarına aktif ve eksiksiz şekilde katılmanızdır.


Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin sesine ses, özlemlerine nefes, hedeflerine de beden olmaya her zaman varız ve hazırız. Yeri ve zamanı gelince dost için ölmesini, düşman için dirilmesini biliriz.


Emeklilere zam çağrısı

MHP, işçinin, memurun, emeklinin, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, bakıma muhtaç her insanımızın arkasındadır.


Memurlara ve emeklilerimize yapılacak zamların destekçisiyiz. 1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.


Emeklilerimize yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır.


Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.


CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış. Bizi ne ilgilendirir? Yüzde bir alamayan partiler TBMM'de grup kurmuş. Bizimle ne alakası var? Biz, millete bakarız. Biz, devlete bakarız.




İsveç'in NATO üyeliği için uzlaşma

Bu ülkenin üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç'in, terörle arasına mesafe koymaktan ısrarla imtina ettikleri malumdur.


Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir.


Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin gölgesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece ABD istiyor diye, F-16 ile ilgili tehdit var diye tamam mı diyeceğiz? İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne politikalarından 180 derece dönüş yaparsa, bizim diyeceğimiz bir şey yoktur. İsveç'in dolaylı yollardan NATO korumasına alındığı, ABD'nin Avrupa'daki ana üslerinden birisi olduğu meydandadır. NATO'nun da Türkiye'nin ahlaki ve hukuki tezlerini gözetmesi ihmali ve inkarı olmayan bir sorumluluğudur.


Bizim NATO'ya bakışımız bellidir. Dünyanın NATO ve ABD'den ibaret olmadığı bilinmelidir. Fakat Türkiye'nin stratejik kararlarının arkasında duracağımızı, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun arkasında duracağımızı üstüne basa basa ifade ediyorum.

#MHP
#Devlet Bahçeli
#TBMM
3 saat önce
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