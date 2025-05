Bahçeşehir Kolejinden yurt dışı üniversitelere kabulde büyük rekor

“5 yıllık yoğun çalışmamın sonunda Stanford, University of California Berkeley, Columbia, University of California Los Angeles ve Georgia Institute of Technology’den kabul alma mutluluğunu yaşadım. Ayrıca UC Berkeley tarafından yılda yalnızca iki uluslararası öğrenciye verilen Regents’ and Chancellor’s Scholar ‘en yüksek akademik onur’ ödülüne layık görüldüm. Sağlık alanında yapay zekânın sunduğu çözümler, teoride milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip fakat bu teknolojilerin pratiğe dökülebilmesi yani gerçek klinik ortamlarda güvenle entegre edilebilmesi birtakım etik gereklilikleri de yanında getiriyor. Bu da beni heyecanlandırıyor çünkü Silikon Vadisi’nde yer alan Stanford Üniversitesi’nin kampüsünde ben de gelecekte insanların hayatlarına dokunacak yapay zekâ destekli sağlık teknolojileri geliştirebilirim”