Bahçeşehir Kolejinden yurt dışı üniversitelere kabulde büyük rekor

Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye genelindeki kampüslerinde eğitim gören 296 öğrenci, dünyanın en prestijli üniversitelerinden bin 136 kabul alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu kabullerden 599’u Stanford, Oxford, Imperial, Brown, Columbia ve Princeton gibi dünya sıralamasında ilk 200’deki üniversitelerden geldi. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı.
Kabul alan öğrenciler, bu gurur verici başarıyı kutlamak üzere İstanbul’daki Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde buluştu. Gurur buluşmasına Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, genel müdür yardımcıları, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.
KIZ ÖĞRENCİLERİN DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN BAŞARI HİKÂYELERİ
Özlem Koç, kız çocuklarının ve kadınların eğitime eşit katılımının sadece bir eğitim meselesi değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınma meselesi olduğunu belirtti. Koç, Bahçeşehir Koleji fen ve teknoloji liselerinde yetişen kız öğrencilerin dünya çapında ses getiren başarı hikâyeleri yazdığını söyledi.
Geçmiş yıllardaki öğrenci başarılarından da söz eden Genel Müdür Özlem Koç, “Öğrencilerimizden Neval, henüz lise öğrencisiyken Microsoft tarafından ‘Yılın Kadın Yazılımcısı’ seçildi, Stanford’dan kabul aldı ve şu anda Meta’da çalışıyor. Ayrıca lise yıllarında geliştirdiği filtreleme sistemiyle çamaşır makinelerindeki su ve elektrik kullanımını yüzde 90 azaltan bir inovasyon geliştiren ve şu an Stanford Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Karen ise somut adımlar attığımızın en güzel örneklerindendir. Bu ve benzeri birçok başarı hikâyesi sadece bir başlangıç oldu. Kız öğrencilerimizin STEM alanlarında daha fazla yer alması için onlara ilham veren rol modeller sunmaya, eğitim fırsatlarını artırmak ve özgüvenlerini güçlendiren bir öğrenme ortamı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
“HAYALİM, TEKNOLOJİYİ İNSANLIK YARARINA KULLANMAK”
Öğrencilerden LGS Türkiye birincisi, Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi’nde tam burslu okuyan İrem Deniz Küçükköse, dünyaca ünlü yedi üniversiteden tam burslu kabul alarak dikkatleri üzerine çekti. Görme engelliler için hazırladığı projeyle de tanınan Küçükköse, “Hayalim, teknolojiyi insanlık yararına kullanan bir teknoloji girişimcisi olmak. Bu hedef doğrultusunda da eğitimime, her yıl yalnızca 50 kişinin kabul edildiği ve hem dünyanın en iyi işletme okulu Wharton’da ekonomi hem de Penn Engineering’de (Mühendislik Fakültesi) bilgisayar bilimi/yapay zekâ alanında eğitim alma imkânı sunan Pennsylvania Üniversitesi’nin çift diploma programı ‘Jerome Fisher Program in Management and Technology’de devam edeceğim. Üniversite yıllarımın yoğun geçeceğinin farkındayım ancak bu süreçte karşıma çıkacak zorlukları aşmak ve fırsatları değerlendirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
“MÜHENDİSLİKLE TIBBIN KESİŞTİĞİ PROJELERE ODAKLANDIM”
Uluslararası platformlarda takdir toplayan projelere imza atan Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Emine Bengisu Gökçe ise Johns Hopkins Üniversitesi’nde tam burslu olarak kabul aldı.
Gökçe, biyomedikal mühendislik alanında eğitim hayatına devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Lise hayatım boyunca mühendislikle tıbbın kesiştiği alanda projeler üretmeye odaklandım. Stanford Üniversitesi’nde anestezi yaz okulunda lupus hastalarının hayatını kolaylaştıracak bir cihaz geliştirdim. Technologh in Healthcare programında da medikal teknolojilere mühendislik gözüyle bakma fırsatım oldu. Başarı sadece ne yaptığınla değil, nasıl bir insan olduğunla anlam kazanıyor. Atatürk’ün “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz” sözü bu süreçte bana hep rehber oldu.”